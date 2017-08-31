"أمن الشرقية": مجموعات قتالية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
"أمن الشرقية": مجموعات قتالية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
11:24 ص الخميس 31 أغسطس 2017
مدير أمن الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، انتهاء المديرية من وضع خطة استعدادت المديرية، بالتنسيق مع الأمن الوطني والقوات المسلحة ومديرية الأوقاف، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
وأشار طبلية، في تصريح صحفي خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تأمين مختلف ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية، وسيتم الدفع بمجموعات قتالية وقوات من الأمن المركزي، لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.
وأوضح، أنه تم وضع خطة لتأمين الطريق الرئيسية الهامة والسريعة، بالتسيق مع القوات المسلحة، فضلًا عن تواجد الدوريات الأمنية بصفة مستمرة خلال أيام العيد الثلاثة.
وشدد مدير أمن الشرقية، على التنسيق مع رجال الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، ومباحث المرور والتموين والآداب، بالإضافة إلى قوات شرطة مكافحة العنف ضد المرأة؛ للتواجد بمحيط المتنزهات والحدائق العامة، ومنع أي شيء من شأنه أن يُعكر صفو احتفالات أهالي الشرقية بعيد الفطر المبارك.
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