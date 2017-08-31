السفير الإسرائيلي يغادر القاهرة متوجهًا إلى تل أبيب
السفير الإسرائيلي يغادر القاهرة متوجهًا إلى تل أبيب
11:17 ص الخميس 31 أغسطس 2017
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، السفير "ديفيد جوفرين"، سفير إسرائيل لدى مصر، متوجهًا إلى تل أبيب عقب انتظامه في العمل بمقر السفارة، وذلك بعد غيابٍ دام لحوالي 8 أشهر.
وأعلنت مصادر أمنية بالمطار، أن السفير الإسرائيلي أنهي إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، وتوجه على متن طائرة " إير سينا " رقم (054)، إلى تل أبيب.
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