إزالة 11332 متر بناء على أملاك الدولة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حملة إزالات موسعة بقيادة اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، بمراكز قنا التسعة خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد أملاك الدولة، والحفاظ عليها من النهب، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ونفذت الحملة 28 حالة تعد على أملاك الدولة، وزراعات بمساحة 11332 مترًا بمختلف مراكز محافظة قنا التسعة، وأمر اللواء علاء العياط بالمرور الأمني على مساحات الأرض المستردة لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى من واضعي اليد والخارجين عن القانون.