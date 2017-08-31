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القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

11:16 ص الخميس 31 أغسطس 2017

القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية في البحيرة، اليوم الخميس، 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل مهجور، بمنطقة شبرا، بمدينة دمنهور.

تبلغ لقسم الشرطة من "هـ. ف. ف" 29 عامًا، محصل بشركة الكهرباء ومقيم شبرا، دائرة القسم، بتنقيب بعض الأشخاص عن الآثار بمنزل مهجور ملاصق لمنزله.

بالانتقال والفحص، تم ضبط كلًا من "م. م. ع" 37 عامًا، عامل، و"ع. ح. ع" 22 عامًا، عامل، ومقيم بني هلال، مركز دمنهور، و"أ. أ. أ" 54 عامًا، نجار، ومقيم منشية الحرية، مركز دمنهور أثناء قيامهم بالحفر داخل منزل ملك ورثة "ع. ا"، ووجود حفرة دائرية الشكل قطرها 2.5 متر، بعمق 3 أمتار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن موتور رفع مياه، وكوريك، وعدد من المقاطف.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتنقيبهم عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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