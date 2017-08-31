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القبض على دجالين اثنين أثناء النصب على المواطنين في البحيرة

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مصراوي Masrawy

القبض على دجالين اثنين أثناء النصب على المواطنين في البحيرة

11:13 ص الخميس 31 أغسطس 2017

القبض على دجالين اثنين أثناء النصب على المواطنين في البحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، القبض على دجالين، احترفا أعمال السحر و الشعوذة للنصب على المواطنين بنطاق دائرة مركز المحمودية.

وردت معلومات مفادها قيام كلًا من "ص. ف. م" 65 عامًا، و"ع. ص. ا" 71 عامًا، بدون عمل ومقيمان بقرية فزارة، دائرة المركز بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإدارة مسكن كلًا منهما لأعمال الدجل والسحر والشعوذة، وإيهامهم بقدرتهما على قضاء حوائجهم مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المذكورين بمنزليهما بذات الناحية، وبحيازة كلًا منهما عدد من كتب السحر والشعوذة، وكمية من البخور، والأحبار، وقطع من الرصاص، وبحيازة الأول مبلغ مالي قدره 17200 جنيه، والثاني مبلغ 3271 جنيهًا.

كما تم ضبط كلًا من "ا. ا. ع" 32 عامًا، ربة منزل وشقيقتها "ا. ا. ع" 24 عامًا، طالبة، ومقيما مركز فوة، كفر الشيخ، حال تواجدهما بمنزل المتهم الثاني بدعوى قيامه بعمل حجاب لهما، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم.

بمواجهة المتهمين أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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