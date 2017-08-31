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السجن المُشدد 15 عاما لـ7 من الإخوان حرضوا على العنف بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السجن المُشدد 15 عاما لـ7 من الإخوان حرضوا على العنف بالشرقية

11:10 ص الخميس 31 أغسطس 2017

السجن المُشدد 15 عاما لـ7 من الإخوان حرضوا على العنف بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، مساء أمس الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، 7 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة القُرين، بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 169 جنايات القُرين لسنة 2016، بالتحريض على العنف وقطع الطريق العام.

وأمرت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين الـ7 من أعضاء جماعة الإخوان بالقُرين، محبوسين، إلى محكمة دائرة إرهاب الشرقية؛ لحيازتهم منشورات تحريضة، وقيامهم باستعراض القوة وقطع الطريق العام، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

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