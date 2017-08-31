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السجن المُشدد 3 سنة لـ 7 إخوان حرضوا على العنف في الشرقية

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مصراوي Masrawy

السجن المُشدد 3 سنة لـ 7 إخوان حرضوا على العنف في الشرقية

11:05 ص الخميس 31 أغسطس 2017

السجن المُشدد 3 سنة لـ 7 إخوان حرضوا على العنف في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، مساء أمس الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، 7 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة بلبيس، بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 3178 جنايات بلبيس لسنة 2017، بالتحريض على العنف بدائرة مركز بلبيس.

وأمرت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين الـ7 من أعضاء جماعة الإخوان ببلبيس، محبوسين، إلى محكمة دائرة إرهاب الشرقية؛ لحيازتهم منشورات تحريضية، واستعراض للقوة وقطع الطريق العام، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

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مصراوي Masrawy

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