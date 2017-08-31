الإسكندرية في العيد.. الإجازات ممنوعة والشواطئ تستعد لاستقبال مليوني زائر

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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخلال فترة إجازة العيد، مؤكدًا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزوارها، من خلال تقديم أفضل الخدمات من نظافة وإنارة و طرق ونقل وصحة وتموين وغيرها.

وكلف سلطان جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع مديري المديريات وشركات المرافق المختلفة بتشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أية مشاكل.

من جانبه، أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم تكثيف المرور والتفتيش على المحلات للتأكد من سلامة اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات، ورفع الشوادر المصرح بها أمام المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة أول أيام العيد وإلزام أصحابها بالنظافة وإعادة الشيء لأصله، علاوة على توفير السلع التموينية والخبز وأنبوبة البوتاجاز والوقود ومتابعة الأسواق والأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة، استعداد المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ و المتنزهات العامة وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من الدم ومشتقاته وذلك خلال فترة أجازة العيد، وتشمل رفع حالة الاستعداد زيادة أعداد الاطقم المناوبة من نائبي مديري المستشفيات والأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة ، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

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وقال الشيخ محمد العجمى - وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية - أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وكذلك إنشاء غرف عمليات فرعية بكل إدارة وتسير غرف عمليات متنقلة تجوب جميع مناطق المحافظة لإزالة أية مخالفات لتعليمات الوزارة.

وشدد العجمى على عدم إقامة أية ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف الساحات التى حددتها المديرية وتم اعتمادها من الجهات المعنية وعددها 437 ساحة شملت جميع مناطق المحافظة مع التنبيه بعدم إقامة صلاة العيد بالزوايا أو المصليات وإقامتها فقط بالمساجد الكبرى والساحات المخصصة وفى حالة المخالفة سيتم فورا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما أوضح العجمى على أنه تم التنبيه على جميع الأئمة والدعاة بعدم استغلال ساحات صلاة العيد سياسيا أو حزبيا أو دعائيا وكذلك بحضور جميع الأئمة والدعاة المكلفين بأداء خطبة العيد مبكرا إلى الساحات وكذلك أداء خطبة الجمعة وعدم الإعتذار تحت أى مسمى وفى حالة المخالفة سيتم فورا معاقبة المقصر فى عمله أيا كان موقعه.

وأعلن اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد الشواطئ لاستقبال الزائرين والذين يصل عددهم إلى مليوني زائر، وأكد على المرور على الشواطئ وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين وتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد ، ومراجعة موقف التأمين " الجيت سكي والغطاسين وغيرها " بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق .

وعلى صعيد آخر قطاع النقل العام، شدد سلطان على انتظام حركة الأتوبيسات وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة الزائرين، فضلا عن نظافة حرم الترام، وتدعيم خاص للمتنزهات العامة والشواطئ وأماكن استقبال الزائرين، وتوفير تذاكر سفر المعاديين من الإسكندرية إلى المحافظات الأخرى والقضاء على التكدس بمحطات القطارات داخل الإسكندرية والمغادرة منها ،وقيام مشروع محطات الركاب بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات لمباحث المرور لظبط المخالفين، وخطة مرور للمواقف وعمليات الالتزام بأماكن انتظار السيارات والتنسيق مع إدارة المرور في هذا الشأن.