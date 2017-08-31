السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات وصديقه في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الشرقية، مساء أمس الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، تاجر مخدرات وصديقه، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المُخدرة بدائرة مركز بلبيس.

وأمرت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة كلًا من "أسامة. الـ. ر" وشهرته "أسامة أبو راغب"، وصديقه "أحمد. ع. ع" مُقيمان بقرية "السلام" التابعة لدائرة مركز بلبيس، إلى محكمة الجنايات؛ لحيازتهما كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وسلاح ناري بقصد تأمين تجارتهم غير المشروعة.