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الحلقة (15) من "آسيا": فارس يتشاجر مع والدته

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الحلقة (15) من "آسيا": فارس يتشاجر مع والدته الحلقة (15) من "آسيا": فارس يتشاجر مع والدته

كتب : ندى سامي الخميس 25-07-2013 16:11

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "آسيا"، مواصلة راجي، والذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، البحث عن زوجته في الصحراء، بمساعدة البدو، ولكن دون جدوى.

بينما تذهب آسيا مع فارس للتنزه خارج الملهى الليلي، وتطلبت منه أن تزور والدته، والتي تعاني من مرض عقلي، ويتشاجر فارس مع والدته بسبب محاولتها الحديث عن ماضيه أمام آسيا.

وبعد رجوع آسيا إلي الملهى الليلي، طلبت من يوسف أن يشاركها الرقص، وقامت شاهندان بتصويرهما وأرسلت الصورة لفارس، الذي غضب بشدة عند رؤية الصورة.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي، وهاني عادل، وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.

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