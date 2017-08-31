القبض على تاجر مخدرات يروج الأقراص المخدرة في المنيا وأسيوط

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت وحدة مباحث مركز ديرمواس بالمنيا، القبض على تاجر مخدرات، احترف ترويج الأقراص المخدرة في مناطق جنوب المنيا، وشمال محافظة أسيوط، وضبط بحيازته كمية من الأقراص المخدرة التي أعدت للترويج خلال أيام العيد.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد الدروي، رئيس وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة ديرمواس، بضبط "سيد. م. س"، 28 عامًا، مقيم بمركز ديرمواس، والذي أكدت التحريات احترافه توزيع الأقراص المخدرة بدائرة المركز، أقصى جنوب المحافظة، والمراكز المجاورة.

وبعد تفتيش المتهم، ضبط بحيازته 4 آلاف و50 قرصًا مخدرًا مختلف الأنواع، ومبلغ مالي 29 ألف و450 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهم بما أثبتته التحريات ونتائج الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحيازته من حصيلة الاتجار، وأنه يستخدم هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالضبط، وأحيل المتهم رفقة الأحراز لنيابة مركز ديرمواس للتحقيق.