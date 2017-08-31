طقوس وطرائف الفنانين في عيد الأضحى.. «سما المصري» الأكثر عدوانية

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مواقف طريفة قد تحدث لك في عيد الأضحى، خاصة وقت ذبح الأضحية، فبين الخوف والمشاركة في أعمال الذبح، ولهو الأطفال، تسجل الذاكرة أطرف المواقف، بينما يعتاد آخرون على مزاولة طقوس معينة كل عيد، لكن ماذا عن طقوس الفنانين في عيد الأضحى؟

"التحرير لايف" يرصد لكم أشهر طقوس الفنانين في عيد الأضحى.

يسرا

روت الفنانة يسرا في لقاء إعلامي سابق قصة طريفة حدثت لها في عيد الأضحى، إذ أرادت أن تمسك بالخروف قبل الذبح، وفجأة هرب فركضت خلفه في الشارع وسط ضحكات الناس، وبعد المطاردة تمكنت من العودة به.

شيرين

على عكس رقتها وإحساسها العالي في الغناء، لا تخشى المطربة شيرين عبد الوهاب مشاهدة أعمال الذبح، بل وتحرص على حضورها كل عام، ولا تتخلف عنها، فهي تنظر إليه على أنه فرض واجب وتستمتع به.

منة شلبي

تخشى الفنانة منة شلبي مشاهدة عملية ذبح الأضحية في العيد، ولا تحتمل رؤية منظر فصل رأس الخروف عن جسده، بل وصفته بأنه مشمئز ومرعب.

سما المصري

في تصريحات صحفية لها أكدت سما المصري، أنها تحب منظر الدماء لأنها تمتلك ميولا عدوانية منذ الصغر، خاصة أنها كانت تشارك شقيقها عملية الذبح في السنوات الماضية، كما كشفت عن موقف غريب حدث لها أثناء المشاركة في ذبح الأضحية، حينما حاولت أن تخيف ابنة شقيقها بمنظر الدماء على يديها ووجهها بعد الذبح، إلا أن الطفلة تعرضت لحالة إغماء وصارت تعاني بسبب هذا التصرف، وهو ما جعلها تتوقف عن المشاركة في الذبح لفترة.

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لوسي

اعتادت الفنانة لوسي على شراء الأضاحي كل عام وذبحها وتوزيعها، لكنها في الآونة الأخيرة لم تعد تفعل ذلك، وصارت تكتفي بإرسال الأموال الخاصة بالأضحية إلى الجمعية الخاصة بالدكتور علي جمعة، لأنها تثق فيها، وهي جمعية "مصر الخير".

محمد لطفي

حكى الفنان محمد لطفي في لقاء تليفزيوني سابق قصة طريفة مع خروف العيد، حيث طلب منه والده في أحد الأعياد أن يقوم بحراسة الخروف، ولكن الخروف قام بخداعه وظل ساكنًا صامتًا يترقب حتى بدأ "لطفي" في الاستهتار، وما إن تركه وذهب حتى خرج الخروف مسرعًا من المكان، فوبخه والده، أو كما قال قال "خدت دش تهزيق".

منة فضالي

تكره الفنانة منة فضالي اللحم وتشمئز من راحته، وبالتالي لا تحضر عملية ذبح الأضحية، والسبب في ذلك أن والدتها وضعت دماء الخروف على وجهها وهي في عمر الثامنة حتى تحميها من الحسد.

سميرة عبد العزيز

ذكرت الفنانة سميرة عبد العزيز أن والدها حرمها من شراء ملابس العيد لها بعد رفضها طلبه بحضور ذبح الأضحية، خاصة وأنه هددها إن لم تحضر الذبح لن يشتري لها ملابس العيد فصممت على موقفها وحرمت من الملابس الجديدة.