الخولي: أكاديمية الشباب ستعمل علي إعداد كوادر في مختلف المجالات

التحرير

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قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إنشاء الأكاديمية كانت أحد التوصيات التي طالب بها الشباب فى المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، مضيفا أن الهدف منها مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي، في ظل أن الشباب ليس لديهم قنوات سياسية واضحة يجد فيها نفسه ويعبر فيها عن ذاته وبالتالي كان يؤدي الي عزوف عن المشاركة في الحياة السياسية وجزء أخر كان يتم استقطابه من اطراف وكيانات تستهدف مصر .

وأوضح الخولي، لـ"التحرير"، أن الأكاديمية ستمثل كيانا جديدا يمكن من خلاله صناعة الكوادر الشبابية بشكل أكثر احترافي وستثقل مهاراتهم، مشيرا إلي أن الاكاديمية ستكون قادرة علي استيعاب عدد أكبر من الشباب للاستفادة منهم بعد ذلك، ولن تركز علي إعداد شباب للجهاز الاداري فحسب كما كان في برنامج التأهيل الرئاسي، وانما تعمل علي اعداد الكوادر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية او مجالات معينة ، مثل المشروعات الصغير والمتوسطة والمحليات وغيرها.

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وتابع: أن البرنامج الرئاسي كانت مهمته فقط صناعة كوادر في الجهاز الاداري للدولة ، أما الأكاديمية فستكون متعددة البرامج وفق فئات الشباب ذات الاهتمامات المتعددة.