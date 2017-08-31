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عضو بـ«تشريعية البرلمان»: 400 جنيه لكل فرد في ميزانية محو الأمية

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عضو بـ«تشريعية البرلمان»: 400 جنيه لكل فرد في ميزانية محو الأمية عضو بـ«تشريعية البرلمان»: 400 جنيه لكل فرد في ميزانية محو الأمية

التحرير

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أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالمشروع القومى للصناعات الصغيرة الذى أطلقته الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بهدف توفير حوافز اقتصادية للدارسين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية القضاء على الأمية فى التى وصلت إلى 20% منهم 8 ملايين إناث و4 ملايين ذكور.

واعتبر النائب، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن القضاء على الأمية يحتاج لدعم الدولة لهذه الفئة وإيجاد فرص وحوافز قوية تجذب غير المتعلمين للذهاب لفصول محو الأمية، مشيرًا إلي أن هذا المشروع سيكون فرصة جيدة لتوفير حوافز اقتصادية مميزة نظراً لأنه سيوفر مشروعات صغيرة كمنح للدارسين بعد تدريبهم عليها لتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.

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وأوضح أن ميزانية محو أمية كل فرد نحو تبلغ نحو 400 جنيه من الميزانية السنوية لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بإجمالى 567 مليون جنيه سنويا، وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة فى حين عدم انتظام الدارسين فى الحضور ونجاح محو اميتهم، مطالباً بأن تسعى إلى البحث عن بدائل وطرق جديدة ومبتكرة للتحفيز على محو الأمية مثل هذا المشروع والعمل على التوسع فى تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية.

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