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مقتل 5 أشخاص بسبب الامطار الغزيرة في جنوب باكستان

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص بسبب الامطار الغزيرة في جنوب باكستان

10:46 ص الخميس 31 أغسطس 2017

مقتل 5 أشخاص بسبب الامطار الغزيرة في جنوب باكستان

الامطار الغزيرة في جنوب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص على الاقل حتفهم، في أعقاب هطول الامطار بغزارة، اليوم الخميس، على مدينة كراتشي جنوبي باكستان، بعد أن كانت الامطار بدأت بصورة خفيفة أمس.

وأفادت محطة "جيو" الاخبارية التليفزيونية بأن الامطار الغزيرة التي بدأت في وقت متأخر من الليلة الماضية، تسببت في حالات انقطاع للتيار الكهربائي في الكثير من المناطق بالمدينة.

وقد تم تسجيل أعلى كمية من الأمطار في شمال كراتشي، حيث بلغ منسوب المياه 97 مللم.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الامطار الغزيرة على كراتشي، عاصمة إقليم السند، حتى غدا الجمعة، بحسب "جيو".

وقد أدت الامطار الغزيرة وغمر المياه للطرق والشوارع الرئيسية، في تراجع نسب الحضور في المكاتب، كما أدى إلى إعلان المدارس الخاصة مساء أمس الاربعاء عن عطلة اليوم.

وكان 12 شخصا على الاقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون الاسبوع الماضي في جنوب باكستان، في أعقاب أمطار موسمية غزيرة ورياح قوية.

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مصراوي Masrawy

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