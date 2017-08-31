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مهلة لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة لبناء وحدة وتشطيب الواجهة حتى 10 يناير

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مصراوي Masrawy

مهلة لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة لبناء وحدة وتشطيب الواجهة حتى 10 يناير

10:35 ص الخميس 31 أغسطس 2017

مهلة لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة لبناء وحدة وتشطيب الواجهة حتى 10 يناير

كتبت- ندى الخولي:

قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس إدارة الهيئة قرر منح مهلة حتى العاشر من يناير المقبل، للمواطنين المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم التنفيذ عليها بدءًا من دور أرضي وحتى كامل الهيكل الخرساني، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهة، على أن يضم المبنى وحدة سكنية صالحة للسكن.

وأضاف السباعي، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، أنه يستوجب الالتزام بالشروط التالية: "سداد كل المستحقات المالية حتى تاريخه، وصدور شهادة صلاحية للمبنى، مع التنازل عن أي دعاوي قضائية مرفوعة ضد الأجهزة أو الهيئة".

وأوضح ائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه بمجرد انتهاء هذه المهلة سوف تطبق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (84)، والصادر بتاريخ السادي من مايو 2015، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

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