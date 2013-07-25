الحلقة (15) من "الرجل العناب": الرجل الأبنودي ينقذ فاتن من الاغتصاب

كتب : محمد عاشور الخميس 25-07-2013 16:12

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "الرجل العناب"، حزن الضابط تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان شيكو، بعد مرض ابنه نظام، وذهب فهمي إلى منزل صديقه ليعيش معه حتى تنتهي أزمته.

من ناحية أخرى، اتفق بيرم، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد مع الرجل الأبنودي، أن يسمح له بضرب عصفور، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، أمام حبيبته فاتن، حتى تعجب به وتحبه.

وقام الرجل الأبنودي بضرب الرجل العناب، الذي حاول اغتصاب فاتن في الصحراء، وأنقذها، بعد الاتفاق معه.

مسلسل "الرجل العناب"، من تأليف هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.