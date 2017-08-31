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ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالبحيرة

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ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالبحيرة ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالبحيرة

التحرير

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تمكن ضباط مباحث البحيرة، اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في منزل مهجور، بمنطقة شبرا، في مركز دمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور من "هـ. ف"، محصل بشركة الكهرباء، بشأن تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار بمنزل مهجور مجاور لمنزله.

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انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتم ضبط "م. م"، عامل، "ع. ح"، طالب، "ا. ك"، عامل، و"ا. ا"، نجار، حال حفرهم داخل منزل ملك ورثة "ع. ا"، ووجود حفرة بقطر 2.5 متر وعمق 3 أمتار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر (موتور رفع مياه، كوريك، مقاطف)، وتم التحفظ على مكان الحفر.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.

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التحرير

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