صور| محافظ سوهاج يزور مصابي حادث البحر الأحمر

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زار أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مصابي حادث طريق الصحراوي الشرقي، بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية والخدمات الطبية، التي تقدم لهم تحت إشراف روفيدا سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" عند الكيلو 20، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

والمصابون هم: محمود أحمد شحاتة، 33 سنة، منتصر فايز رمضان، 17 سنة، محمد الجهلي سلطان، 33 سنة، معتصم محمد بدري، 19 سنة، مهران محمد بدوي، 13 سنة، معتز أحمد بدوي، 20 سنة، محمود أحمد بدري، 15 سنة، نور عبده محمد عطية، محمود جمال محمود هاشم، 24 سنة، مصطفى كامل محمود، 23 سنة، طارق عبد الهادي رمضان، 32 سنة، الشرقاوي عبد العاطي محمد، 26 سنة، جمال علي عبد السميع، 40 سنة، عبد الواحد جابر محمد عطية 40 سنة، ورائد محمد عطية، 28 سنة، ووفاة قدري عبد الحكيم رمضان، 28 سنة، جميعهم من قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج.

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وقالت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه تم نقل 5 حالات لمستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج، وتراوحت إصابتهم بين نزيف بالمخ وسحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية وكسور، وحالتهم مطمئنة وسيتلقون العلاج اللازم.







