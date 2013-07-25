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الحلقة (15) من "البيت بيت أبونا": زواج "أمينة" من "بدر" ووفاة "سلمان" زوج "نعيمة"

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الحلقة (15) من "البيت بيت أبونا": زواج "أمينة" من "بدر" ووفاة "سلمان" زوج "نعيمة" الحلقة (15) من "البيت بيت أبونا": زواج "أمينة" من "بدر" ووفاة "سلمان" زوج "نعيمة"

كتب : سهيلة حامد الخميس 25-07-2013 16:17

شهدت الحلقة (15) من مسلسل "البيت بيت أبونا"، إصرار أمينة على موقفها بالزواج من بدر، وبالفعل تم الزواج، وسافر بدر مع أمينة.

ومن جانبه شعر "حمود" بالحزن بعد زواج حبيبته من إبنه، كما فاجئته زوجته بعلمها بأنه كان على علاقة بأمينة وطلبت منه ألا يلاحظ إبنه شيئا حتى لا يسقط من نظره، سادت حالة من الحزن في بيت العائلة بعد زواج أمينة من بدر لمعرفتهم أن جابر ابن خالتها يحبها لكنه تظاهر بأنه غير مهتم بأمر زواجها.

ومن ناحية أخرى شهدت الحلقة وفاة "سلمان" زوج "نعيمة" بعد صراعه مع المرض.

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