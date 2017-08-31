التموين: سعر كيلو السكر 9.5 جنيه للمستهلك

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض أسعار السكر بمقدار 500 جنيه في الطن، ليباع الكيلو للمستهلك النهائي بسعر 9.50 جنيه في الأسواق، على أن يبدأ التنفيذ من غدا الجمعة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر المصيلحي قرارا، اليوم الخميس، بتخفيض أسعار التسليمات للتجار والموزعين ليباع الطن بسعر 8 آلاف و500 جنيه، بدلا من 9 آلاف جنيه، ويباع في عبوات زنة 50 كيلوجراما، فيما ألزم القرار المصانع المنتجة بتحويل مبلغ 500 جنيه عن كل طن يباع لصالح صندوق موازنة الأسعار.

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وأكد الانتهاء من استيراد كامل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك لتوفير الاحتياجات، مشيرا إلى استلام 500 ألف طن سكر خام مستورد خلال الفترة المقبلة تمثل باقي التعاقدات لسد الفجوة.

وأعلن عن نجاح السياسات الحكومية في ضبط سوق تداول السكر، والسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع للمرة الثانية على التوالي، لافتا إلى أن تلك السياسات تساند خطط الحكومة الرامية لكبح جماح التضخم خلال الفترة الحالية والمستقبلية.