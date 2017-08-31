الفقي: سوزان مبارك من أكثر زوجات رؤساء مصر ثقافة

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قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إن سوزان مبارك كانت من أكثر زوجات رؤساء مصر ثقافة وعلما، مضيفًا: «كانت متحفظة مثل المثقفين».

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن مشروعات «القراءة للجميع» و«مكتبة الأسرة» و«مكتبة الإسكندرية» تعتبر من أهم إنجازاتها، لافتا إلى أن سوزان كان لها شعبية مثل جيهان السادات.

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وتابع أن زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت حاضرة معه بشكل كبير على مستوى حياتهم الشخصية، ولكنها لم تظهر في الحياة العامة إلا بحدود، مؤكدًا أنها طلبت من طبيبه الجلوس بجوار جثته بعد وفاته لفترة من الوقت، إذ قالت حينها: «مكنتش بلحق أقعد معاه.. لقد حرمت منه طول الحياة فاتركوني معه بعد الموت».