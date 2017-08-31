أمن الغربية يكشف لـ«التحرير» تفاصيل تأخر قطار أسوان داخل محطة طنطا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن تأخر القطار القادم من الإسكدندرية والمتجهة لمدينة أسوان بمحطة قطار طنطا، كان بسبب سائق القطار، ما أدى إلى نزول ركاب الصعيد ومكوث القطار في المحطة لمدة قاربت الساعة ونصف.

وأوضح مدير أمن الغربية في تصريحات لـ"التحرير"، أن سائق القطار توقف في المحطة لحين قدوم السائق الآخر، لاستكمال الرحلة إلا أنه تأخر لما يقرب من ساعة ونصف، فنزل الركاب المتجهين إلى محافظة أسوان من القطار اعتراضًا على توقفه، والبحث عن السائق.

شاهد أيضا

وتابع حسونة، إنه تم حل الأزمة واستكمال الرحلة إلى أسوان ولم يكن هناك أي تجمهر أو تظاهر سوي نزول بعض الركاب المغتربين عن المدينة.