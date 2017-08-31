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حفيدة أم كلثوم: ما يقال عن زواج كوكب الشرق سرا «جريمة» (فيديو)

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حفيدة أم كلثوم: ما يقال عن زواج كوكب الشرق سرا «جريمة» (فيديو) حفيدة أم كلثوم: ما يقال عن زواج كوكب الشرق سرا «جريمة» (فيديو)

التحرير

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نفت بثينة محمد السيد، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، صحة ما نشرته إحدى الصحف عن زواج أم كلثوم سرًا وإنجابها ثلاثة أبناء، قائلة: «الكلام ده جريمة كبيرة في حق الست، بقى صحفيين وإعلاميين مشهورين على مستوى العالم يقولوا كلام عن أسطورة الفن يليق بها، وإحنا هنا بنقول ولادها فين؟».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «هي متجوزة علني مش سري، وهتتجوز في السر ليه؟.. أنا زعلانة، واللي كتب الكلام ده هدعي عليه في ليلة عرفة.. والجرنال اللي كاتب الكلام ده هنرفع عليه قضية».

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التحرير

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