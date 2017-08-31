مصنع كيمياويات في تكساس معرض للانفجار بسبب الفيضانات

واشنطن- (د ب أ):

أكد مسؤول في الولايات المتحدة أن مصنعا للكيماويات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية معرض للانفجار بسبب الفيضانات التي تسبب فيها إعصار "هارفي".

وقال المدير التنفيذي لشركة أركيما الفرنسية للصناعات البتروكيماوية مساء، الأربعاء، بالتوقيت المحلي إن درجة حرارة الكيماويات المستخدمة في المصنع ارتفعت بعد انقطاع التيار الكهربائي المخصص لتبريد المصنع.

وأوضح المسؤول أن مياه الأمطار أغرقت المصنع وأصبحت تعلوه بنحو مترين.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إجلاء سكان المنطقة في محيط نحو اثنين كيلومتر.

وتصنع شركة أركيما مركبات بروكسيد عضوية في هذا المصنع الذي يقع ببلدة كروسبي على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق هيوستن.

وتحتاج هذه المركبات للتخزين في درجات حرارة منخفضة. يشار إلى أن إعصار "هارفي" المداري وصل الآن ولاية لويزيانا.

غير أن مركز الأعاصير الأمريكية خفض تصنيف العاصفة المدارية ليلة الأربعاء/الخميس إلى منطقة ضغط منخفض مدارية.