تيريزا ماي تؤكد انها لن تستقيل

(أ ف ب):

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم، الخميس، نيتها البقاء على رأس حزب المحافظين حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2022.

وجاء هذا الاعلان ليقطع الشائعات حول احتمال استقالتها في 2019.

وقالت ماي لتلفزيون سكاي نيوز أنه لا يوجد "مطلقا أي اساس" للمعلومات حول نيتها الاستقالة.

وفي مقابلة اخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية حول نيتها قيادة حزب المحافظين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، قالت ماي اثناء زيارة لها الى اليابان "نعم. انا هنا على المدى البعيد. وهذا حاسم. ما اريده انا وحكومتي هو ليس فقط الوفاء بوعودنا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. نريد تقديم مستقبل افضل" للبلاد.

في يونيو، كان حزب المحافظين بزعامة ماي قد تصدّر الانتخابات البرلمانية البريطانية، غير انه خسر غالبيته المطلقة، ما شكل هزيمة قاسية لرئيسة الوزراء التي كانت تأمل بتعزيز غالبيتها في البرلمان واطلاق يدها في مفاوضات بريكست.