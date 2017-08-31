أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قريبة لمشتبه به أساسي في اعتداءات بروكسل حاولت التوجه إلى سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قريبة لمشتبه به أساسي في اعتداءات بروكسل حاولت التوجه إلى سوريا

10:21 ص الخميس 31 أغسطس 2017

قريبة لمشتبه به أساسي في اعتداءات بروكسل حاولت التوجه إلى سوريا

مواطنون تجمعوا حول عمل فني يكرم ضحايا الهجمات الار

(أ ف ب):
حاولت قريبة لمحمد أبريني المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل عام 2016، الالتحاق بالجهاديين في سوريا قبل أن يتم توقيفها في اليونان، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الأربعاء لوكالة فرانس برس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها أر تي إل-تي في إي البلجيكية.
والقريبة هي المرأة الشابة البالغة من العمر 22 عاما التي سلمتها اليونان لبلجيكا بعد توقيفها في 18 أغسطس في جزيرة كورفو بموجب مذكرة توقيف بلجيكية عممتها الشرطة الأوروبية يوروبول.
ومثلت الشابة التي عرفت عنها الشبكة التلفزيونية الخاصة البلجيكية باسم "ه. أبريني" الأربعاء أمام غرفة المشورة في محكمة لياج في شرق بلجيكا.
وقررت هيئة التحقيق هذه تمديد اعتقالها، بحسب ما أفاد محاميها يانيك دو فليمينك لوكالة بلغا.
وقال مصدر بلجيكي مطلع على الملف إن القضاء البلجيكي يشتبه بأنها حاولت الالتحاق بصفوف مقاتلي منظمة إرهابية.
وقال المصدر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "الجرم واضح، لكنها فتاة تائهة أكثر من أي شيء آخر".
وبحسب الشبكة التلفزيونية، كان من المفترض أن تنضم إلى شخص يقوم بتجنيد مقاتلين يتكلمون الفرنسية في سوريا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية أعلنت لفرانس برس في 21 أغسطس أن توقيفها الذي تم قبل ذلك بثلاثة أيام في كورفو جرى "إثر تسليم مذكرة توقيف دولية في ملف بلجيكي يتعلق بالإرهاب".
واستقلت الشابة عبارة من إيطاليا إلى مرفأ إيغومينيتسا اليوناني، بحسب وكالة الأنباء اليونانية، وأوقفت مساء 18 أغسطس في كورفو بعد تنبيه من السلطات الإيطالية إلى السلطات اليونانية.
ومحمد أبريني المتحدر مثل قريبته من حي مولنبيك بضاحية بروكسل، هو مشتبه به اساسي في التحقيق حول اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلا في 22 مارس 2016 وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وهو اقر إثر توقيفه بعد الاعتداءات بأسبوعين ونصف بأنه "الرجل ذو القبعة" الذي وضع حقيبة مفخخة في مطار زافنتيم، لكنه غادر قبل أن يفجر الانتحاريان نفسيهما.
كما أنه متهم في فرنسا بالقيام بدور لوجستي في اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر 2015. وهو صديق طفولة لصلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من تلك الاعتداءات، وظهر برفقته على شريط كاميرا مراقبة في 11 نوفمبر في محطة للوقود في شمال باريس خلف مقود سيارة كليو استخدمت بعد يومين لتنفيذ الاعتداءات.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الأسد: المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء

    أخبار

  • تركيا تفند تصريحات وزير خارجية الإمارات حول موقفها في سورية

    أخبار

  • المرصد السوري: غارة للتحالف الدولي تعرقل تقدم قافلة لعناصر داعش إلى

    أخبار

إعلان

33ee4a4909.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"