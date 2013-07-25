الحلقة (14) من "سكر وسط": أبو جميل يصاب بصدمة عصبية بعد ضياع أمواله

كتب : محمود عباس الخميس 25-07-2013 16:24

تبدأ الحلقة (14) من مسلسل "سكر وسط"، بمعرفة أبو جميل ببيع بيته القديم، فيصاب بحالة عصبية شديدة.

تدور الحلقة حول حول قيام عزة ،حبيبة وائل، بإجراء عملية إجهاض، للتخلص من جنينها، ويرافقها وائل لحين خروجها سالمة.

وتنتقل الحلقة إلى نبيل، الذي يذهب لأخذ ابنه في اليوم المحدد له، فيصطدم بزوجته السابقة جومانة، وتدور مشاجرة بينهما، تنتهي بأخذ نبيل للولد ثم إعادته لأمه في نفس اليوم.

وتعود الحلقة إلى أبي جميل، الذي يصاب بصدمة حادة أخرى، بعد معرفته بأن ولده أضاع الأموال التي أعطاها له.

وتنتهي الحلقة بمشاجرة بين الدكتور جلال وسعاد، زوجة عصام، لاستمرارها في ملاحقته، ومحاولة جذبه لها.

مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.