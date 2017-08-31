بالصور.. صلح عرفي و5 ملايين جنيه يخمدان نزاعا ثأريا في المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

نجحت جهود سلطات أمن المنيا، ولجان المصالحات والقيادات الشعبية، في إقرار ورعاية صلح عرفي بين عائلتين في إحدى قرى مركز "ديرمواس"، أقصى جنوب محافظة المنيا، عقب نزاع ثأري امتد بينهما لخمس سنوات.

وقبلت عائلتا "النورة" و"أولاد نصر" المقيمتان في قرية جزيرة "تل بني عمران" في مركز ديرمواس، الصلح الذي أقر بين الطرفين، عقب تقديم أحد أفراد عائلة "أولاد نصر" الكفن، لأحد أطراف عائلة النورة، الذي قتل والده قبل خمس سنوات، وتم إقرار الصلح مشروطًا بشرط جزائي قيمته خمسة ملايين جنيه، للطرف الذي يتسبب في تجدد النزاع.

وعقدت جلسة الصلح بسرادق، أقيم بفناء مدرسة "جزيرة تل بني عمران الابتدائية"، بحضور كبار العائلتين وعدد من أفرادهما، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية أمن المنيا، وفرع الأمن العام، وأعضاء مجلس النواب ورؤوس عائلات القرية.

وتم شرح أسباب النزاع الذي تسبب في مقتل أحد أفراد عائلة "النورة" في عام 2012، بسبب خلافات الجيرة، ثم قام أحد أفراد عائلة "أولاد نصر" بتقديم الكفن لنجل المجني عليه من عائلة "النورة"، والاتفاق على تحديد شرط جزائي قدرة خمسة ملايين جنية في حالة الإخلال بشروط الصلح.

وعقب تلاوة التعهدات تصافح الطرفين، وتعهدا بالالتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع مرة أخرى.

وقال اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إنه كان للتواجد الأمني أكبر الأثر في التوصل لاتفاق الصلح، الذي يأتي في إطار سياسة الوزارة وخطه العمل بالمديرية، التي تستهدف إجراء المصالحات بين أطراف الخصومات الثأرية حقنًا للدماء، ولصالح الأمن العام.