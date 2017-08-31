ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مومباي بالهند إلى 7 قتلى و14 مصابا

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهندية ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة مومباي إلى سبعة قتلى، مع استمرار المخاوف من أن كثيرا من الأشخاص لا يزالون محاصرين بعد الانهيار الذي وقع اليوم الخميس في العاصمة المالية للهند.

وقالت راشمي كارنديكار المتحدثة باسم شرطة المدينة إنه تم إنقاذ 14 شخصا من أسفل حطام المبنى السكني الموجود في منطقة سوق بندي بازار المزدحمة.

وأضافت أن جميع الناجين مصابون وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وذكرت كارنديكار أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين.

وذكرت قناة "نيودلهي تي في" أنه يُعتقد أن ما لا يقل عن 20 إلى 25 شخصا كانوا داخل المبنى وقت انهياره.

ويأتي انهيار المبنى بعد يومين من أمطار غزيرة أصابت الحياة في مومباي بالشلل وتسببت في سقوط ضحايا.