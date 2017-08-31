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وزير التموين: تخفيض سعر كيلو السكر إلى 9.50 جنيه

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مصراوي Masrawy

وزير : تخفيض سعر كيلو السكر إلى 9.50 جنيه

09:58 ص الخميس 31 أغسطس 2017

وزير التموين: تخفيض سعر كيلو السكر إلى 9.50 جنيه

القاهرة - أ ش أ:
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تخفيض السكر بمقدار 500 جنيه في الطن ليباع الكيلو للمستهلك النهائي بسعر 9.50 جنيه في الأسواق، على أن يبدأ التنفيذ من غد الجمعة، والذي يتواكب مع أول أيّام عيد الأضحي المبارك.

كما قرر وزير التموين أيضا تعديل أسعار السكر الذي يصرف مقابل الدعم التمويني ليصبح سعر الكيلو 9.50 جنيه أيضا بدلا من 10 جنيهات، ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي منذ شهر رمضان الماضي ويأتي بسبب وفرة المخزون الذي يتجاوز المليون طن ويكفي الاستهلاك إلى ما بعد بدء موسم انتاج السكر من القصب في يناير القادم.

وأصدر وزير التموين قراراً بتخفيض أسعار التسليمات للتجار والموزعين ليباع الطن بسعر 8500 جنيه بدلا من 9000 جنيه ويباع في عبوات زنة 50 كيلو، وألزم القرار المصانع المنتجة بتحويل مبلغ 500 جنيه عن كل طن يباع لصالح صندوق موازنة الأسعار، كما منح القرار الفرصة كاملة للمصانع المنتجة بتسويق السكر للشركات الصناعية مقابل تحويل 500 جنيه عن كل طن لصالح صندوق موازنة الأسعار أيضاً، فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من استيراد كامل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك لتوفير الاحتياجات، مؤكدا استلام 500 ألف طن سكر خام مستورد خلال الفترة القادمة تمثل باقي التعاقدات لسد الفجوة.

وأعلن المصيلحي نجاح السياسات الحكومية في ضبط سوق تداول السكر والسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع للمرة الثانية على التوالي، وهذا يساند خطط الرامية لكبح جماح التضخم خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

هذا المحتوى من

Asha

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