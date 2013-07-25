الحلقة (14) من "قرمش".. أبناء أبو سند يبحثون له عن عروس

كتب : سارة سعيد منذ 55 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (14) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "بو سند" رغبة العجوز أبو سند "طارق العلي"، في الزواج بعد احساسه بالوحدة وفناء عمره في تربية أبنائه بعد وفاة زوجته منذ سنين طويلة، ويطلب من أبنائه البحث له عن زوجة وتحمل نفقات زواجه.

ويذهب أبو سند برفقة أبنائه لخطبة إحدى الفتيات، ثم يهرب منها لقبحها وأسلوبها السيء، ثم يذهب لخطبة أخرى، إلا أنها تقع وينقلونها للمستشفى، ويذهب لثالثة فيطرده أخيها.

ويلجأ أبو سند للبحث عن زوجة من خلال إعلانات الباحثين عن الزواج في التليفزيون، ويقوم أحد أبنائه بقطع إرسال التليفزيون عن والده حتى لا يفكر في الزواج، ولكنه لا ييأس، وتنتهي أحداث الحلقة بتفكيره في استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث عن زوجة.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي، وهيا الشعيبي، وفاضل ناجي، وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.