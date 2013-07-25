أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (14) من "قرمش".. أبناء أبو سند يبحثون له عن عروس

Google+ Print
الحلقة (14) من "قرمش".. أبناء أبو سند يبحثون له عن عروس الحلقة (14) من "قرمش".. أبناء أبو سند يبحثون له عن عروس

كتب : سارة سعيد منذ 55 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (14) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "بو سند" رغبة العجوز أبو سند "طارق العلي"، في الزواج بعد احساسه بالوحدة وفناء عمره في تربية أبنائه بعد وفاة زوجته منذ سنين طويلة، ويطلب من أبنائه البحث له عن زوجة وتحمل نفقات زواجه.

ويذهب أبو سند برفقة أبنائه لخطبة إحدى الفتيات، ثم يهرب منها لقبحها وأسلوبها السيء، ثم يذهب لخطبة أخرى، إلا أنها تقع وينقلونها للمستشفى، ويذهب لثالثة فيطرده أخيها.

ويلجأ أبو سند للبحث عن زوجة من خلال إعلانات الباحثين عن الزواج في التليفزيون، ويقوم أحد أبنائه بقطع إرسال التليفزيون عن والده حتى لا يفكر في الزواج، ولكنه لا ييأس، وتنتهي أحداث الحلقة بتفكيره في استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث عن زوجة.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي، وهيا الشعيبي، وفاضل ناجي، وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة