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البدري يكشف سر رفضه رحيل أحمد ياسر ريان (فيديو)

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البدري يكشف سر رفضه رحيل أحمد ياسر ريان (فيديو) البدري يكشف سر رفضه رحيل أحمد ياسر ريان (فيديو)

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الدفع باللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، ضمن خططه، مشيرًا إلى أن ذلك متوقف على المستوى الذي سيظهرون به.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يعرض على «قناة الأهلي»، أنه يضع آمال كبيرة على الصاعد أحمد ياسر ريان، مطالبًا اللاعب ببذل كثير من الجهد، خاصة أنه يقتنع بقدراته الفنية ورفض رحيله عن النادي.

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وقاد «ريان» المارد الأحمر، مساء الأربعاء، للفوز على النصر بهدفين سجلهما وحده، خلال اللقاء الودي بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد. 

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التحرير

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