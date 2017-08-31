كوريا الشمالية: طوكيو تخاطر بتدمير نفسها بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن

بيونج يانج- أ ش أ:

حذرت كوريا الشمالية اليوم الخميس، طوكيو بأنها تخاطر "بتدمير نفسها" بشكل "وشيك" بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن، وذلك وسط تزايد التوتر بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان.

وانتقدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية طوكيو قائلة "إن اليابان رفعت أكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيدها في مواجهة كوريا الشمالية".

وأضافت أن "الصلة العسكرية" بين الحلفاء أصبحت "تهديدا خطيرا" لشبه الجزيرة الكورية، معتبرة أن طوكيو "لا تدرك" أنها "تعجل بتدمير نفسها".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون قد توعد أمس الأربعاء، بإطلاق مزيد من الصواريخ فوق اليابان، مؤكدا أن الصاروخ الذي أطلق أمس الأول الثلاثاء، وأدانته الأمم المتحدة بالإجماع، ليس سوى البداية.