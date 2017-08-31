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بالصور ... محافظ سوهاج يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

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مصراوي Masrawy

بالصور ... محافظ سوهاج يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

09:10 ص الخميس 31 أغسطس 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد
زار الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي " سوهاج – البحر الأحمر " ، والذي وقع مساء أمس الأربعاء ، بمستشفى الهلال للتأمين الصحي لمتابعة حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم .

حيث وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج البحر الأحمر عند الكيلو 20 ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرون ، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

وتبين أن المصابين هم كلاً من : محمود أحمد شحاته 33 سنة ، منتصر فايز رمضان 17 سنة ، محمد الجهلي سلطان 33 سنة ، معتصم محمد بدري 19 سنة ، ومهران محمد بدوى 13 سنة ، ومعتز أحمد بدوى 20سنة ، ومحمود أحمد بدرى 15 سنة ، ونور عبده محمد عطية ومحمود جمال محمود هاشم 24 سنة ، ومصطفى كامل محمود 23 سنة ، طارق عبد الهادي رمضان 32 سنة ، الشرقاوي عبد العاطي محمد 26 سنة ، جمال على عبد السميع 40 سنة ، عبد الواحد جابر محمد عطية 40 سنة ، رائد محمد عطية 28 سنة ، كما نتج عن الحادث وفاة قدري عبد الحكيم رمضان 28 سنة ، وجميعهم من قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج .

من جهتها أوضحت الدكتورة رفيدة سلطان ، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم نقل خمس حالات لمستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج وتراوحت إصابتهم بين نزيف بالمخ وسحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية وكسور وحالتهم الصحية مستقرة .

كان حكمدار مديرية أمن سوهاج ، اللواء حسن محمود تلقى إخطاراً بمصرع شخصاً وإصابة 15 أخريين في حادث انقلاب سيارة أجرة عند الكيلو 20 بطريق " سوهاج – البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم .

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