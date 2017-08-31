هكذا تعرفين الرجل الشكاك قبل الزواج

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تكون بداية العلاقة بين الرجل والمرأة غير مليئة بالكثير من المشاكل، لأن كلًا من الاثنين يحاول التجمل ليظهر أجمل ما فيه، إلا أنه هناك بعض العيوب في الرجل التي يمكن أن تلاحظيها قبل الزواج، من بينها الرجل ذو الشخصية التشككية، والتي تكون صعبة التعامل في العلاقة بعد ذلك.

أوضح جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـ "مصراوي" طبيعة شخصية الرجل الشكاك والتي تتمثل في:

- يثق في نفسه ولا يثق فيمن حوله.

- دائمًا يفكر أنه الأفضل بين الناس وأن كل من حوله ينظر إلى رزقه.

- يعتقد أن كل من حوله يريد إيذائه، وبالتالي يقوم بعمل المشاكل دون داعي كنوع من الدفاع عن نفسه.

- في أحيان كثيرة يكون رجل خائن، لهذا تجده دائمًا يشك في شريكته ويتوقع أنها ستفعل مثلما فعل.

وأكد فرويز أن هذه الشخصية من السهل كشفها قبل الزواج، في التفاصيل الصغيرة وردود فعل الرجل اتجاه أبسط الأمور، على سبيل المثال إذا تأخرت الفتاة 5 دقائق عن موعد متفق عليه، يقوم هذا الرجل بعمل مشكلة كبيرة ويبدأ باتهامها بالخيانة.

ونصح فرويز بالابتعاد عن هذا النوع من الشخصيات، لأنها تكون مؤذية لمن حولها.