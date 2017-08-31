8 جرحى في انفجار بولاية إزمير التركية

اسطنبول (د ب أ)

أفاد تقرير تركي بإصابة ثمانية أشخاص جراء انفجار وقع لدى مرور حافلة تابعة لأحد السجون بولاية إزمير غربي تركيا اليوم الخميس.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، موضحا أن أحدهم في حالة حرجة.

وتم فتح تحقيق في الحادث.

وذكرت تقارير تركية أن عددا من قوات الأمن وسيارات الإسعاف هُرعت إلى المنطقة.

وأوضحت أن الانفجار وقع في صندوق نفايات لدى مرور الحافلة.