انفجار في إقليم إزمير غربي تركيا

اسطنبول (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع في إقليم إزمير غربي البلاد اليوم الخميس لدى مرور حافلة تابعة لأحد السجون.

وأضافت التقارير أن عددا من قوات الأمن وسيارات الإسعاف هُرعت إلى المنطقة.

وأوضحت أن الانفجار وقع في صندوق نفايات لدى مرور الحافلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.