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بعد ظهور أسنان الطفل.. يمكن للأمهات مواصلة الرضاعة دون قلق

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مصراوي Masrawy

بعد ظهور أسنان الطفل.. يمكن للأمهات مواصلة الرضاعة دون قلق

08:01 ص الخميس 31 أغسطس 2017

بعد ظهور أسنان الطفل.. يمكن للأمهات مواصلة الرضاعة دون قلق

بعد ظهور أسنان الطفل.. يمكن للأمهات مواصلة الرضاعة

(د ب أ)-

بمجرد ظهور أسنان الطفل الرضيع، يساور الأمهات قلق عادة حيال حلمات الثدي لديهن، لدرجة قد تدفع البعض منهن للتوقف عن الرضاعة.

ولكن يمكن للأمهات مواصلة الرضاعة بهدوء، حيث أكدت مجلة "بيبي أوند فاميليه" الألمانية (الطفلوالأسرة) أن الطفل لا يمكنه مطلقا العض عند الرضاعة من ثدي أمه، وأوضحت أنه عندما يرضعالطفل، يحجب اللسان الفك السفلي لديه؛ ومن ثم لا يمكنه العض.

وأشارت المجلة الألمانية المعنية بتقديم نصائح وإرشادات للأسرة والطفل أنه يمكن للرضيع عض ثدي أمه أثناء الرضاعة فقط عند المص.

وفي هذه الحالة أوصت المجلة الأمهات بوقف الرضاعة وإصدار إشارة للطفل بأنه قام بشيء خاطئ من خلال النظر إليه مباشرة في هذا الوقت أو قول "لا" له بشكل واضح.

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مصراوي Masrawy

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