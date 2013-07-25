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الحلقة (16) من "نيران صديقة": طارق يبدأ تنفيذ قائمة الاغتيالات

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الحلقة (16) من "نيران صديقة": طارق يبدأ تنفيذ قائمة الاغتيالات الحلقة (16) من "نيران صديقة": طارق يبدأ تنفيذ قائمة الاغتيالات

كتب : سارة محمد منذ 33 دقيقة

في الحلقة (16) من مسلسل "نيران صديقة"، يذهب أمجد إلى الكاتدرائية ويحاول البحث عن والديه الحقيقيين، ويرسل لهما الشخص المجهول رسالة يطلب فيها أن يتخلص كل منهما من الآخر، ويعطيهما مهلة 24 ساعة.

تعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1995، وتخرج نور من المستشفى، قعيدة على كرسي متحرك، ويذهب إليها سليم عثمان، ويطلب منها أن تسامحه، وتعطي الجماعات الإرهابية التي ينتمى إليها طارق، قائمة بالاغتيالات التي من المفترض أن يقوم بها، ومن بينهم مدحت صديقه، وسليم عثمان، وبعض أسماء الفنانين ونجوم المجتمع، ويحكى طارق لنهال المشكلة المتورط بها، وتعده بأنها ستذهب لمدحت لتطلب منه أن ينقذه، ولكنها تشترط عليه أن يطلقها.

تذهب سمرة لتأخذ من أميرة مبلغ مالي، ثمن سكوت والدها، ويرسل لها رأفت شخص يبحث عن كتاب الدم داخل بيتها، ويقوم والد أميرة بقتله ، وتقوم سمرة بإرسال الجثة إلى شركة رأفت، ويتفاجأ طارق بأن زوجته نهال تكتب مذكراته في أفغانستان، فيضربها، وتهرب منه إلى نور لتحتمي بها، ويبدأ طارق تنفيذ قائمة الاغتيالات، التي كلفته بها الجماعات الإرهابية، ويقتل "عاطف صدقي".

مسلسل "نيران صديقة"، بطولة منة شلبي، وعمرو يوسف، ورانيا يوسف، وكندة علوش، وظافر العابدين، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ومحمد شاهين، وباسل الخياط، ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.

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DMC

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