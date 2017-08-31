بالصور: حملة علي أحد مراكز المنيا تزيل 440 تعدي علي أراضي زراعية و مرافق
بالصور: حملة علي أحد مراكز المنيا تزيل 440 تعدي علي أراضي زراعية و مرافق
08:11 ص الخميس 31 أغسطس 2017
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المنيا ــ ريمون الراوي:
وجهت سلطات أمن المنيا بالتعاون مع المحليات حملة إزالة ومرافق لمركز مغاغة، أقصي شمال المحافظة، نجحت في تنفيذ 440 حالة إزالة وضبط مخالفة مرافق.
و تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بنجاح حملة إزالة ومرافق في تنفيذ 440 حالة إزالة فورية، لتعديات علي أملاك دولة وبناء علي أراضي زراعية، وإزالة مخالفة مرافق ونظافة عامة.
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