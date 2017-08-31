أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور: حملة علي أحد مراكز المنيا تزيل 440 تعدي علي أراضي زراعية و مرافق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور: حملة علي أحد مراكز المنيا تزيل 440 تعدي علي أراضي زراعية و مرافق

08:11 ص الخميس 31 أغسطس 2017

  • عرض 2 صورة

    b5ad8171c9.jpg

  • عرض 2 صورة

    5b2d13946c.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ الأقصر يشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بعيد الأضحى

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ الأقصر يشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بعيد الأضحى

المنيا ــ ريمون الراوي:

وجهت سلطات أمن المنيا بالتعاون مع المحليات حملة إزالة ومرافق لمركز مغاغة، أقصي شمال المحافظة، نجحت في تنفيذ 440 حالة إزالة وضبط مخالفة مرافق.

و تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بنجاح حملة إزالة ومرافق في تنفيذ 440 حالة إزالة فورية، لتعديات علي أملاك دولة وبناء علي أراضي زراعية، وإزالة مخالفة مرافق ونظافة عامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصاب بحادث بني سويف: "حلم قضاء العيد مع أبنائي تحول لكابوس"

    أخبار

  • على خلفية حادث الأتوبيس.. مكافأة مالية لطاقم مستشفى بني سويف (صور)

    أخبار

  • الحكم على 23 شرطيًا متهمين بالتعدي على مدير أمن المنيا الأسبق إلى

    أخبار

  • طرح لحوم بلدية بسعر 90 جنيهًا للكيلو بمركزين في المنيا

    أخبار

إعلان

bf215644d4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش