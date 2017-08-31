الصين تطالب الدول المعنية بالقضية الكورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

بكين- أ ش أ

طالبت الصين جميع الأطراف المعنية بالقضية الكورية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول بيونج يانج بصدق وبالكامل ودعتهم إلى القيام بدور مسئول وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ورفضت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج التصريحات التى تقول "انه يتعين على الصين بذل المزيد من الجهد للضغط على بيونج يانج"، قائلة تعليقا عليها إن بعض الأطراف المعنية لم تنفذ سوى قرارات الامم المتحدة بشكل انتقائى من خلال التشديد على العقوبات ولكنها تتجاهل الحوار.

وأضافت: "عندما يتعلق الامر بالعقوبات، فإنهم يسرعون ليكونوا فى مقدمة الصفوف، ولكن عندما يتعلق الامر بالسعى من أجل اجراء محادثات سلمية، فإنهم يختبئون فى الخلف، وهذا ليس بالموقف الذى يليق بالدول التى تشعر بمسئولياتها".

جاءت تصريحات هوا عقب ادانة قوية من جانب مجلس الامن الدولى فى بيان رئاسى لاخر عملية اطلاق صواريخ من جانب كوريا الشمالية، وهو الصاروخ الباليستى متوسط ​​المدى الذى حلق فوق اليابان أول أمس /الثلاثاء/، حيث طلب مجلس الأمن من بيونج يانج أن تكف عن اجراء أي تجارب نووية أو صاروخية باليستية في المستقبل وان تمتنع عن القيام بأي استفزاز آخر، مع الاعراب عن التزامها بإيجاد حل سلمي للمشكلة.

وقالت هوا "اننا نأمل فى ان تنفذ كافة الاطراف ذات الصلة القرارات الدولية بطريقة صادقة وشاملة ومتكاملة وتدفع بالتسوية السلمية للقضية".

كان وزير الخارجية الصينى وانج يى أكد أمس /الأربعاء/ أن الصين تبحث الوضع الراهن بشبه الجزيرة الكورية مع الاعضاء الاخرين فى مجلس الامن وستقوم "بالرد الضرورى".

بيد أن وانج أشار إلى أن جميع الاجراءات ضد كوريا الشمالية يجب أن تكون فى اطار مجلس الأمن ويجب أن تنفذ وفقا للقرارات الاممية، وحث وانج جميع الأطراف على تجنب الاجراءات التى تؤدى إلى تفاقم التوترات.