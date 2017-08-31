الجبلاية تكشف عن بنود مقترحة لعودة الجماهير إلى الملاعب (فيديو)

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، انتهى من وضع بعض التعديلات في مقترح عودة الجماهير للمدرجات، مع بداية الموسم الجديد، ويتم دراسته حاليًا في الجبلاية، قبل إرساله إلى وزارة الداخلية.

وكشف«حسين»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء المونديال»، الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن مقترح الوزير ينص على تحقيق تكافؤ الفرص، بحضور الجمهور على «استادات» بعينها، ويتم تحديد عدد المشجعين وفقًا لسعة الملعب.

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وأضاف أن التصور ينص أيضًا على عدم حضور الجمهور في المباريات التي تقام بين فريقين جماهيريين، مثل الأهلي والزمالك.