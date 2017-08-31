أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الجبلاية تكشف عن بنود مقترحة لعودة الجماهير إلى الملاعب (فيديو)

Google+ Print
الجبلاية تكشف عن بنود مقترحة لعودة الجماهير إلى الملاعب (فيديو) الجبلاية تكشف عن بنود مقترحة لعودة الجماهير إلى الملاعب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، انتهى من وضع بعض التعديلات في مقترح عودة الجماهير للمدرجات، مع بداية الموسم الجديد، ويتم دراسته حاليًا في الجبلاية، قبل إرساله إلى وزارة الداخلية.

وكشف«حسين»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «مساء المونديال»، الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن مقترح الوزير ينص على تحقيق تكافؤ الفرص، بحضور الجمهور على «استادات» بعينها، ويتم تحديد عدد المشجعين وفقًا لسعة الملعب.

شاهد أيضا

وأضاف أن التصور ينص أيضًا على عدم حضور الجمهور في المباريات التي تقام بين فريقين جماهيريين، مثل الأهلي والزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300