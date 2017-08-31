"مصر للطيران" تتسلم الطائرة السابعة من صفقة الإحلال والتجديد

كتب - طه عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الخميس الطائرة الجديدة ، والسابعة لمصر للطيران من صفقة الـ 9 طائرات البوينج الجديدة والتى تكلفت 864 مليون دولار للإنضمام لأسطول الشركة.

صرحت مصادر بالشركة أن الطائرة السابعة الجديدة هي الطائرة رقم 67 فى التشغيل الفعلى فى الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازت من الخدمة، ليصبح متوسط عمر الأسطول حوالى 6 سنوات تقريبًا، من أحدث أساطيل شركات الطيران فى المنطقة، وأن الشركة تبدا علي الفور في إستكمال تسجيلها فى سلطة الطيران المدنى المصرى ووضعها فى جدول التشغيل .

وأضافت المصادر الطائرة من طراز بوينج 737\866 وبحروف تسجيل رقم SU-GEL وبرحلة رقم 3330 ، وتعد رقم 27 من هذا الطراز، الذى يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في عائلة بوينج 737 من الجيل الجديد، يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى، لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود .