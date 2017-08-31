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باسم مرسي يعتذر.. ومرتضى منصور يتراجع عن فكرة عرضه للبيع

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باسم مرسي يعتذر.. ومرتضى منصور يتراجع عن فكرة عرضه للبيع باسم مرسي يعتذر.. ومرتضى منصور يتراجع عن فكرة عرضه للبيع

التحرير

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أكد طارق يحيى مدرب ، أن باسم مرسي مهاجم الفريق الأول، اعتذر لمرتضى منصور رئيس النادي، عما بدر منه بعد المباراة الودية أمام الرائد السعودي.

وكان مرسي، قد قام بتحطيم إحدى بوابات ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفريق السعودي.

وأوضح يحيى، أن مرسي أكد أنه يمر بحالة نفسية سيئة، كاشفًا عن تقبل رئيس النادي اعتذار اللاعب ورفع الإيقاف عنه، مشددًا على أن العقوبة المالية المقدرة بـ300 ألف جنيه، مستمرة.

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ومن المقرر أن يسافر باسم مرسى مع الفريق الأبيض إلى الأردن لخوض المباراة الودية أمام الفيصلي الأردني يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قبول اعتذاره والتراجع عن فكرة عرضه للبيع.

 

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التحرير

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