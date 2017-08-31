أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 16 شخص في إنقلاب ميكروباص بنفق "ابو صالح" بصحراوي بني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 16 شخص في إنقلاب ميكروباص بنفق "ابو صالح" بصحراوي بني سويف

04:31 ص الخميس 31 أغسطس 2017

إنقلاب ميكروباص

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 16 شخص بإصابات مختلفة، اثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، بالقرب من نفق ابو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة بني سويف ونقلوا لمستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام، منذ قليل، 16 شخص مصابين بجروح وكسور وكدمات، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة .

ويجري أطباء المستشفى العام بقيادة الدكتور هاني همام مدير المستشفى والدكتور معتز الصيفي نائب المدير، الأسعافات الأولية للمصابين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد التعرف عليها.. تسليم الجثة الأخيرة في حادث أتوبيس بني سويف لذويه

    أخبار

  • مصاب بحادث بني سويف: "حلم قضاء العيد مع أبنائي تحول لكابوس"

    أخبار

  • "صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

    أخبار

  • تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

    أخبار

إعلان

c1fad71520.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش