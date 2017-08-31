إصابة 16 شخص في إنقلاب ميكروباص بنفق "ابو صالح" بصحراوي بني سويف
إصابة 16 شخص في إنقلاب ميكروباص بنفق "ابو صالح" بصحراوي بني سويف
04:31 ص الخميس 31 أغسطس 2017
إنقلاب ميكروباص
بني سويف ــ أحمد كامل:
أصيب 16 شخص بإصابات مختلفة، اثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، بالقرب من نفق ابو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة بني سويف ونقلوا لمستشفى بني سويف العام.
واستقبل مستشفى بني سويف العام، منذ قليل، 16 شخص مصابين بجروح وكسور وكدمات، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة .
ويجري أطباء المستشفى العام بقيادة الدكتور هاني همام مدير المستشفى والدكتور معتز الصيفي نائب المدير، الأسعافات الأولية للمصابين.
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