الجيش اللبناني: زورق حربي وطائرتا استطلاع إسرائيلية اخترقوا مياهنا وأجواءنا

بيروت (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا وطائرتي استطلاع تابعين لإسرائيل أقدما على خرق المياه الإقليمية والأجواء اللبنانية.

وذكر بيان للجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 200 مترا ولمدة ثلاث دقائق.

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا ورياق وبعلبك ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون.