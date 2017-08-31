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البحرية الأمريكية ترسل سفينتين لدعم جهود الإغاثة بعد العاصفة هارفي

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مصراوي Masrawy

البحرية الأمريكية ترسل سفينتين لدعم جهود الإغاثة بعد العاصفة هارفي

04:05 ص الخميس 31 أغسطس 2017

البحرية الأمريكية ترسل سفينتين لدعم جهود الإغاثة بعد العاصفة هارفي

العاصفة هارفي

لوس أنجليس (د ب أ)

أمر أميرال البحرية الأمريكية، فيل ديفيدسون، بإرسال سفينتين للمساعدة في جهود الإغاثة بعد العاصفة المدارية هارفي.

وقال بيان للبحرية إن "هاتين السفينتين قادرتان على تقديم الدعم الطبي والشؤون المدنية البحرية والأمن البحري والدعم اللوجستي الاستكشافي والدعم الجوي المتوسط والثقيل".

وأضاف البيان أن السفينتين - وهما سفينة الهجوم البرمائية (يو إس إس كيرسارج) والسفينة (يو إس إس أوك هيل) - ستغادران ميناءهما في نورفولك بولاية فيرجينيا اليوم الخميس.

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