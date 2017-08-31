البحرية الأمريكية ترسل سفينتين لدعم جهود الإغاثة بعد العاصفة هارفي
البحرية الأمريكية ترسل سفينتين لدعم جهود الإغاثة بعد العاصفة هارفي
04:05 ص الخميس 31 أغسطس 2017
العاصفة هارفي
لوس أنجليس (د ب أ)
أمر أميرال البحرية الأمريكية، فيل ديفيدسون، بإرسال سفينتين للمساعدة في جهود الإغاثة بعد العاصفة المدارية هارفي.
وقال بيان للبحرية إن "هاتين السفينتين قادرتان على تقديم الدعم الطبي والشؤون المدنية البحرية والأمن البحري والدعم اللوجستي الاستكشافي والدعم الجوي المتوسط والثقيل".
وأضاف البيان أن السفينتين - وهما سفينة الهجوم البرمائية (يو إس إس كيرسارج) والسفينة (يو إس إس أوك هيل) - ستغادران ميناءهما في نورفولك بولاية فيرجينيا اليوم الخميس.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة العاصفة "هارفي"
-
العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا قبالة سواحل سنغافورة
-
البحرية الأمريكية تنتشل جثث جميع البحارة المفقودين بعد الاصطدام قبالة
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان