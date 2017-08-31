إصابة 20 شخصا جراء تصادم قطارين في شمال بولندا

وارسو (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن 20 شخصا أصيبوا بجروح مساء الأربعاء جراء تصادم قطار بضائع بقطار ركاب في محطة بشمال بولندا.

وخرجت سبع عربات من 11 عربة في قطار الركاب الذى كان يقل 300 شخص عن مساره في محطة سميتو جرانيتشن في مقاطعة بوميرانيا. وهناك أربعة أطفال بين المصابين.

واستمرت أعمال الإنقاذ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مع صول خدمات الطوارئ من المنطقة المحيطة للمساعدة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.