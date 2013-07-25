الحلقة (14) من "يا مالكا قلبي": خالد يعود للقمار مرة أخرى

كتب : أروا الشوربجي منذ 30 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "يا مالكا قلبي"، اكتشاف جمال، الذي يلعب دوره المغني فايز السعيد، حقيقة أن ميسا صديقته، هي عبير زميلته بالعمل.

اقترحت والدة شذى، التي تقوم بدورها الفنانة سميرة البارودي، أن تأخذ التوأم شذى وندى معهما مسجل، أثناء التنزه مع سامر، الذي يقوم بدوره الفنان وائل نجم، وفقا للاتفاق الذي اشترطتته علي شذى، والتي تجسد دورها الفنانة ريتا حايك.

عاد خالد، الذي يقوم بدوره الفنان حسين المهدي، للعب القمار مع فريق اعتاد اللعب معه أثناء دراسته بالخارج، بعد وصولهم دبي، وأراد أن يعطيهم مبلغ مالي لكي يتركوه، لكنهم رفضوا وهددوه بفضحه.

مسلسل "يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل، وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق، وحسين المهدي، وخالد نجم، وسميرة البارودي، وريتا حايك، وأحمد صالح، وأحمد الجسمي، وفايز السعيد، وشذى حسون.